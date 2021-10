ASCOLTA L'ARTICOLO

La famiglia Puleo desidera informare la cittadinanza che domenica 24 ottobre verrà celebrata una messa in memoria di Tony a quattro anni dalla sua scomparsa. La vita del giovane castelvetranese si è interrotta nella notte tra il 9 ed il 10 ottobre del 2017 a causa di un terribile incidente stradale avvenuto lungo la SS115 nelle immediate vicinanza della borgata di Marinella di Selinunte. Antonino Puleo, in arte Tony, era molto conosciuto in tutto il Belice, oltre a svolgere l’attività di DeeJay, lavorava assieme al padre nel mondo dell’organizzazione di eventi e nella fornitura di servizi audio-video per concerti e manifestazioni. Con la sua musica, Tony ha fatto divertire migliaia di giovani. L’appuntamento è fissato per le ore 17:30 presso la parrocchia di Maria Santissima Della Salute in Via Pietro Luna.

AUTORE. Redazione