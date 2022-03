ASCOLTA L'ARTICOLO

Qual’è il ruolo degli operatori turistici e dei servizi per rilanciare un territorio? Cosa possono fare e come? Ecco alcune domande a cui si vuole dare risposta durante l’incontro fissato per mercoledì 23 marzo alle 17 presso l’hotel Admeto di Selinunte organizzato dal Gruppo SelinunteLab. Si tratta di una nuova iniziativa nata da un gruppo di operatori che intendono mettersi in gioco per il bene del territorio selinuntino. Portavoce del gruppo è Antonio Barone, Direttore della Rotta dei Fenici, ma si tratta di un team molto rappresentativo che riunisce operatori del territorio molto motivati a realizzare concretamente quanto può essere utile a migliorare arredo urbano, marketing territoriale, promozione, servizi all’ospite del territorio, proposte per aumentare l’attrattività, facendo rete tra le imprese e puntando al miglioramento della qualità del territorio. Sono invitate a partecipare le imprese e gli operatori che condividono l’idea che qualcosa si possa e si deve fare.

AUTORE. Redazione