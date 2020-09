Venerdì 2 ottobre, alle ore 18.30, con replica alle 20.00, presso l’area monumentale Parco Archeologico di Selinunte, nell’ambito delle attività di valorizzazione in ambito artistico e promozione culturale della Regione Sicilia, in un perfetto intreccio emotivo tra sonorità e architettura storica, verrà realizzato il concerto della Chamber Orchestra Palermo Classica, diretta dal messicano Roberto Beltran Zavala, in scena con la pianista russa Sofia Vasheruk.

Due sensibilità, formatesi, l’uno, il maestro Zavala, al National Center for the Arts di Città del Messico, proseguendo gli studi in direzione, al Conservatorio di Rotterdam, dove è stato direttore principale della Rotterdam Youth Symphony Orchestra e dove attualmente ricopre l’incarico di Direttore artistico, della “Re:orchestra” di Rotterdam, con la quale si esibisce nelle principali sale europee. La pianista Vasheruk si forma allo Chopin Music College di Mosca (prof. K. Knorre) e all’accademia di Fiesole, il suo repertorio spazia dai classici, con particolare attenzione all’arte di Mozart, Bach, Rachmaninov e Debussy, sino alla musica del Tango nuevo, fondando nel 2008, il quartetto Siestango, dedicato al grande Astor Piazzolla.

Il concerto, organizzato da Palermo Classica, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale al Turismo, prevede un programma con due speciali momenti orchestrali e sinfonici, dedicati a L. Van Beethoven, nella scia del suo 250° anniversario: tratto dal secondo movimento “Allegretto” nella versione di G. Mahler, quartetto Op 95 in Fa minore e il sontuoso e popolare (l’ultimo dei cinque concerti composti dal grande Maestro), V concerto per pianoforte e orchestra in Mi b maggiore op. 73, nella versione Lachner.

Il concerto avrà inizio alle ore 18.30. Biglietto evento € 10.00. Per chi esibisce il ticket di ingresso al Parco, € 4.00.

È previsto ingresso gratuito per le Associazioni in convenzione con il Parco.

La realizzazione dell’evento si inquadra nell’ambito delle attività di valorizzazione del Parco. Il tutto si è realizzato, con contingentamento e secondo il rispetto del protocollo anti Covid-19. Prenotazione fino a esaurimento posti (n.100)