Dove iniziano i diritti universali? A casa, nei luoghi circostanti in cui viviamo, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, in tutti quei posti dove donne, bambini e uomini, nel rispetto delle pari opportunità e dignità, cercano di vivere rispettando leggi, diritti, doveri e giustizia. Su queste tematiche presso il 2° Circolo didattico di Castelvetrano si sono svolti alcuni percorsi educativi per far acquisire agli alunni i contenuti del sapere dei diritti umani, nell’ambito della Giornata mondiale dei diritti dei bambini.