ASCOLTA L'ARTICOLO

La magnifica cornice del Teatro Politeama di Palermo ha ospitato nella mattinata del 14 Marzo la Cerimonia di presentazione e promozione della XVI Edizione del Concorso Nazionale “Tricolore Vivo”, rivolto alle studentesse e agli studenti di ogni ordine e grado per sensibilizzare il mondo della Scuola alla conoscenza della Carta Costituzionale, dell’Inno nazionale ed al rispetto del simbolo per eccellenza dell’Unità nazionale, il nostro Tricolore. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Italiana Genitori Regione Sicilia, in collaborazione con la Prefettura di Palermo, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, la Città metropolitana di Palermo, il CeSVoP e l’Associazione nazionale Tricolore vivo. La Scuola, scelta ed invitata, anche negli anni scorsi, dall’AGE Regione Sicilia, ha partecipato con una delegazione di 9 alunni di classe quinta: Carola Leone – Sara Pizzitola – Anita Barbera – Giuseppe Cristina – Omar Vinicio Sechi – Andrea Mancinone – Bartolomeo Ferracane – Monica Stallone – Elisa Perrone i quali, spinti dall’amore verso la nostra bandiera, hanno eseguito una coreografia dal titolo: IL TRICOLORE È….EMOZIONE. Gli alunni, onorati di esibirsi su un palcoscenico così prestigioso, con la loro performance hanno mostrato grande pathos volendo infondere la passione per il Tricolore e suscitare emozioni nel pubblico presente, facendosi altresì portavoce di un messaggio di Pace nel Mondo. Al termine della Manifestazione S.E il Prefetto di Palermo, dott. Giuseppe Forlani e il Presidente dell’AGE Sicilia, dott. Sebastiano Maggio, alla presenza dei rappresentanti dell’USR Sicilia, dell’Assessore regionale On. La Galla, dell’Assessore del Comune di Palermo Paolo Petralia, hanno consegnato alla Dirigente, Prof.ssa Maria Luisa Simanella, una targa ricordo ed una moneta commemorativa dell’evento. “Grande soddisfazione per la nostra Scuola; sono stata davvero lieta e onorata di presenziare anche quest’anno alla Cerimonia di presentazione della XVI edizione del Concorso nazionale TRICOLORE VIVO, una giornata importante che mette al centro la Scuola in tutte le sue componenti”- ha dichiarato la Dirigente Scolastica, Maria Luisa Simanella . Ringrazio il dott. Sebastiano Maggio presidente dell’Age-Sicilia e tutte le autorità civili e militari presenti. Mi complimento con l’insegnante Ninni Giardina e con gli alunni, per aver partecipato con tanto interesse, entusiasmo, impegno, maturità a questo prestigioso evento, nonché con i genitori degli alunni . Iniziative come queste, realizzate grazie al lavoro e alle esperienze di tanti alunni e insegnanti impegnati nella Scuola, contribuiscono a segnare cammini comuni di partecipazione attiva e di crescente responsabilizzazione e rendono la Scuola una Istituzione sempre più vicina alla realtà di vita degli studenti”.

Il 17 marzo, Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, gli alunni dell’Istituto, sia della scuola dell’infanzia, che della scuola primaria, sono stati coinvolti in percorsi didattici e momenti di riflessione con l’obiettivo di ricordare e promuovere i valori fondanti della Costituzione, unendo il ricordo dell’unificazione del Paese con la necessità di una sempre più profonda unificazione europea, al fine di rimarcare il senso di coesione, di appartenenza e di una sempre maggiore convivenza civile e democratica.

Ins. Angela Scirè- Addetto stampa 2° Circolo Didattico Ruggero Settimo

AUTORE. Redazione