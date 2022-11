ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche quest’anno l’I.C. Capuana-Pardo aderisce all’iniziativa #ioleggoperché, in quanto condivide pienamente l’obiettivo promosso a livello nazionale dall’AIE, Associazione Italiana Editori, costruire con i libri il mondo del futuro. Lo scopo perseguito è quello di stimolare una riflessione su come si possa ripartire, da e con i libri, affinché questo futuro sia migliore.

Nell’arco della mattina del 7 novembre tutte le classi potranno donare dei libri alla biblioteca d’Istituto grazie al gemellaggio con la libreria Mondadori Point di Castelvetrano, presente presso l’atrio della Pardo, dove verrà allestito un apposito stand. Qui gli alunni delle diverse classi verranno accompagnati dai docenti in servizio e potranno scegliere tra le proposte editoriali offerte. Inoltre, nell’arco temporale compreso tra il 5 ed il 13 novembre 2022, sarà possibile effettuare delle donazioni all’Istituto presso la libreria Mondadori Point di Castelvetrano.

I libri, ricordiamolo, ci aiutano a crescere e a capire meglio il mondo e la società di oggi: è con questo auspicio che l’Istituto, da sempre attento a sviluppare l’amore per il libro e la lettura, annuncia l’inaugurazione della biblioteca del plesso Capuana, che avrà luogo nel pomeriggio di martedì 15 novembre 2022, alle ore 17.00, nella sede di via Mariano Santangelo (scuola Azzurra). Verranno presentati i nuovi spazi dedicati alla lettura, luogo per lo scambio di idee, l’approfondimento di argomenti e la condivisione di interessi. Un luogo in cui gli alunni possono imparare, in un contesto accogliente e appositamente predisposto, a scegliere e ad orientarsi tra il materiale librario in base ai propri gusti e alle proprie necessità, divenendo cittadini e adulti consapevoli.

Considerata la valenza formativa delle iniziative suddette, si invitano, pertanto, i Signori genitori, gli alunni e il personale docente a partecipare numerosi – il contributo attivo delle famiglie e dell’intera comunità scolastica è fondamentale. Si coglie l’occasione per estendere l’invito alla cittadinanza.

