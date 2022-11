ASCOLTA L'ARTICOLO

Ignazio Profera, ispettore superiore della Polizia di Stato in pensione da un anno è il nuovo responsabile provinciale a Trapani dell’associazione “Gens Nova”. Profera collaborerà col delegato regionale Franco Zerilli e col Presidente nazionale Antonio Maria La Scala. L’associazione è nata in Puglia nel 2004 e oggi è presente in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sicilia e Veneto. Il sodalizio si occupa di tutela delle vittime delle violenze oltre che della diffusione della cultura alla legalità. Profera, ex responsabile della Digos del Commissariato di pubblica sicurezza di Castelvetrano si occuperà dell’associazione in provincia di Trapani. “Gens Nova” si è costituita parte civile in diversi processi e tra le prossime iniziative ci sono incontri di formazione anche nelle scuole.

AUTORE. Redazione