Dal M5S a “Sicilia Vera” di Cateno De Luca, dopo una lunga parentesi da indipendente. Il consigliere comunale Ignazio Maltese ha aderito al movimento che sostiene il candidato alla Presidenza della Regione De Luca. Maltese ha scelto di aderire a “Sicilia Vera” perché considera Cateno De Luca «una persona schietta, sincera e capace, come ha avuto modo di dimostrare in tutti i ruoli che ha egregiamente ricoperto». De Luca per candidarsi alla Presidenza della Regione si è dimesso da sindaco di Messina.