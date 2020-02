L’edizione 2020 del Carnevale di Sciacca si arricchisce della media partnership con la community Igers Agrigento gestita dai local manager Antonella Giovinco, Jessika Buscemi e Stefano Siracusa che proprio pochi mesi fa avevano scelto Sciacca come luogo per promuovere il nuovo film di Woody Allen per conto di Igers Italia.

La media partnership partirà proprio oggi con la pubblicazione di post e stories sui canali Instagram e Facebook di @igers_agrigento delle foto di anteprima delle otto opere in cartapesta che sfileranno tra le vie del centro storico di Sciacca dal 20 al 25 Febbraio ed il racconto proseguirà anche durante le giornate delle sfilate.

C’è di più!

Anche quest’anno la community agrigentina organizzerà un’ instawalk nella giornata di Domenica 23 Febbraio.

La passeggiata social-fotografica avrà inizio alle ore 16 in Piazza Scandaliato, scelta come punto di raduno, da cui si snoderà il tour tra monumenti, coriandoli e cartapesta. L’instawalk rappresenta sempre un modo per conoscere a fondo gli eventi in cui si svolgono e per fare amicizia con nuovi instagramers o semplicemente associare dei volti ad utenti finora conosciuti solo con un nickname.

I migliori scatti della giornata saranno pubblicati sui profili social di @Igers_Agrigento.

L’evento si avvarrà della collaborazione e presenza di Giacomo Moceri che insieme a Carol Russo gestisce il popolarissimo account @siciliansays che cerca in maniera divertente e quasi irriverente di spiegare i detti siciliani in inglese. Per l’occasione @siciliansays riserverà delle bellissime sorprese al Carnevale di Sciacca. Ad ogni partecipante sarà consegnato un “kit allegria” contenente gadgets a tema con la festa.

Inoltre ai primi 20 instagramers che si iscriveranno all’ evento apposito su eventbrite a partire da oggi (Cliccando a questo link

( https://www.eventbrite.it/e/biglietti-instawalk-igers-agrigento-al-carnevale-di-sciacca-2020-94789494931 ) sarà riservato l’ingresso gratuito al circuito della festa grazie alla collaborazione della Futuris, società che organizzerà questa edizione del carnevale saccense.

Partecipate e seguiteci con gli hashtag:#instameetag10 #igersagrigento #carnevaledisciacca2020 #igersitalia

e sugli account @igers_agrigento(https://www.instagram.com/igers_agrigento/ ) e @siciliansays (https://www.instagram.com/siciliansays/ ).

Ci sarà da divertirsi!

Stefano Siracusa

Igers Agrigento