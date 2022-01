A seguito di perquisizione domiciliare e conseguente sequestro di cose pertinenti al reato, i CC. della Compagnia di Agrigento hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento Q.D. e G. F. entrambi da Favara in quanto ritenuti responsabili del danneggiamento della Scala dei Turchi di giorno 9 gennaio.

Come prove a carico dei due denunciati i militari dell’Arma hanno addotto le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dei luoghi e l’esito delle disposte perquisizioni domiciliari. Q. D. risulta pluripregiudicato con diversi precedenti giudiziari e di polizia fra i quali annovera un attentato alla metropolitana di Milano e un altro alla Valle dei Templi di Agrigento nonché un’ altra azione di danneggiamento ai danni della marna di Punta Bianca.

Lo stesso Q. D. risulta essere già stato sottoposto a misura di prevenzione e da ultimo nuovamente riproposto (proposta tuttavia rigettata dal Tribunale di Palermo) ed è in atto sottoposto al divieto di avvicinamento ad Agrigento disposto dalla Questura di Agrigento.

Quanto alle motivazioni del gesto si ipotizza un’atteggiamento di generica e vaga contestazione nei confronti del Sistema e delle Forze dell’Ordine, come è dato scorgere sulle pagine dei social dello stesso indagato.

Il materiale probatorio raccolto deve essere ora valutato dal pm procedente e successivamente dal giudice competente, ferma restante la presunzione di innocenza per entrambi gli indagati.

Il Procuratore Patronaggio si è personalmente complimentato con il comandante della Compagnia di Agrigento Magg. Marco La Rovere per la tempestività delle indagini. Per oggi pomeriggio è prevista una conferenza stampa presso il Comando Provinciale dei Cc. di Agrigento.

