Sono sempre di più gli investitori che in questo momento hanno deciso di puntare sui titoli tecnologici, anche per via di alcune performance che si sono verificate a cavallo tra il 2020 e il 2022. Tuttavia ci sono ancora utenti che non sanno bene cosa tratta questo tipo di settore. Andiamo quindi a capire meglio cos’è il Nasdaq 100 e come muoversi in questo genere di ambiente e di settore di investimento a carattere tecnologico.

Il NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) è l’indice dei principali titoli tecnologici dell’American Stock Exchange, che contiene giganti informatici come Microsoft, Apple, Google e Facebook. Negli ultimi tempi possiamo affermare come il NASDAQ si sia guadagnato la fama di essere un indice tecnologico volto alla promozione di innovazione e di tutto ciò che riguarda il tema tecnologico. Questo lo ha reso una destinazione popolare per gli investitori orientati alla crescita e per coloro che cercano di capitalizzare il potenziale del settore tecnologico.

Tuttavia quello che le persone interessate a un potenziale investimento o a giocare in borsa vogliono sapere è se conviene comprare in questo specifico momento. Secondo i migliori analisti di Wall Street, i tre titoli qui di seguito elencati sono considerati degli Strong Buys, quindi caldamente consigliati per la compravendita. Ogni titolo ha recentemente ricevuto un nuovo rating Buy e ha anche un significativo rialzo.

Etsy (NASDAQ:ETSY)

Etsy è un mercato online utilizzato principalmente per la vendita di articoli vintage, prodotti fatti a mano, arte e artigianato. Oggi, l’analista di Piper Sandler Edward Yruma ha aggiornato il rating del titolo ETSY a Buy from Hold, con un obiettivo di prezzo di $ 140. Nel complesso, l’obiettivo di prezzo a 12 mesi di consenso di nove dei 12 migliori analisti, che hanno recentemente valutato il titolo come Buy, implica un rialzo del 37,1%.

T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)

T-Mobile fornisce servizi di comunicazione wireless per clienti postpagati e prepagati, nonché clienti all’ingrosso. Oggi, l’analista Philip Cusick di J.P. Morgan ha ribadito un rating Buy sul titolo TMUS con un obiettivo di prezzo di $ 200. La previsione del prezzo a 12 mesi del titolo, basata sul consenso di tutti e sette i principali analisti che hanno valutato il titolo come Buy, implica un rialzo del 23,7%.

Interactive Brokers (NASDAQ:IBKR)

Quattro dei principali analisti hanno recentemente valutato il titolo IBKR e gli hanno dato una raccomandazione di acquisto. Interactive Brokers opera come market maker elettronico globale automatizzato e broker. Ieri, l’analista di Bank of America Securities Craig Siegenthaler ha ribadito il rating Buy sul titolo con un obiettivo di prezzo di 138 dollari. Nel complesso, l’obiettivo di prezzo a 12 mesi di consenso dei migliori analisti suggerisce un rialzo del 34,7%.

Perché potrebbe essere conveniente investire ora su Palo Alto Networks

Il settore della sicurezza informatica in generale è pronto per la crescita perché le organizzazioni dipendono più che mai dalla tecnologia del cloud computing. Man mano che continuano a digitalizzare le loro attività, le loro superfici di attacco si stanno allargando e stanno diventando più vulnerabili alle minacce che potrebbero provenire da qualsiasi parte del mondo. Ecco perché, secondo un sondaggio del 2022 di Morgan Stanley, la sicurezza informatica è la spesa IT che le aziende hanno meno probabilità di tagliare in caso di recessione.

Palo Alto Network è attualmente uno dei principali fornitori di sicurezza informatica, in particolare per organizzazioni grandi e complesse. Ha smesso di segnalare una ripartizione della sua base di clienti nel secondo trimestre fiscale 2023 (che si è concluso il 31 gennaio), ma nel trimestre precedente aveva 1.262 clienti che spendevano almeno 1 milione di dollari all’anno per i suoi servizi di sicurezza informatica. Ciò che Palo Alto ci ha detto nel suo ultimo rapporto trimestrale, tuttavia, è che il numero di affari che ha fatto per un valore di $ 1 milione o più è aumentato del 19% su base annua. Inoltre, il numero di operazioni chiuse nella categoria da 10 milioni di dollari è aumentato di un enorme 144%.

L’azienda è famosa per l’ampiezza delle sue soluzioni nel cloud, le operazioni di sicurezza e l’identità (zero trust). È uno sportello unico, indipendentemente dalle esigenze del cliente. In effetti, solo nella prima metà del suo anno fiscale 2023 ha avuto 35 nuovi importanti rilasci di prodotti, con un aumento del 59% su base annua. E negli ultimi 12 mesi ha investito 1 miliardo di dollari nella sua pipeline di innovazione, cinque volte di più rispetto ad alcuni dei suoi principali concorrenti.

Palo Alto è in crescita dal punto di vista finanziario

Nel secondo trimestre fiscale, ha registrato un aumento del 39% su base annua dei suoi obblighi di prestazione rimanenti (RPO), che è stata un’accelerazione della crescita rispetto al primo trimestre fiscale. Quella pipeline di entrate future ora vale $ 8,8 miliardi. In poche parole, nonostante un clima economico difficile, Palo Alto sta cambiando marcia quando si tratta di crescita. Non dovrebbe sorprendere, quindi, che il titolo Palo Alto sia balzato del 44% nel 2023, più che raddoppiando il rendimento da inizio anno del Nasdaq-100. E se l’indice continua a salire, c’è molto spazio per le azioni di Palo Alto per salire insieme ad esso.

AUTORE. Claudia Bianco