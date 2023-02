Il gioco d’azzardo in Italia è molto diffuso, ed in ogni regione possiamo tracciare un disegno di dove e come le abitudini di gioco degli italiani prendano piede e forma. Ogni regione italiana è diversa, e osservando attentamente possiamo vedere come alcune regioni abbiamo una propensione maggiore al gioco d’azzardo, mentre altre invece risultino molto minori per quanto riguarda il denaro speso nel gioco.

Quando parliamo delle regioni che spendono più denaro sul gioco, vediamo che il primato è detenuto dalla Lombardia mentre le altre regioni si dividono tra spese più spettacolari o più modeste. Se puntiamo i riflettori sulla Sicilia, vedremo che essa si trova piuttosto in basso per quanto riguarda le spese adibite al gioco d’azzardo, nonostante questa industria sia una delle industrie più importanti nel nostro paese.

Il Gioco d’Azzardo in Italia

Il gioco d’azzardo è, in Italia, estremamente diffuso. Ogni regione gestisce il gioco d’azzardo in maniera diversa, sempre sottostando alle leggi statali. Ci sono ancora tre regioni che non hanno ancora attuato una vera e propria legislazione sul gioco d’azzardo. Esse sono Calabria, Sicilia e Sardegna. Per quanto riguarda la Sicilia, parrebbe che sia arrivato il momento di promulgare la legge. I punti principali di tale legge sono il distanziometro di 500 metri, che farà in modo da tutelare le cosiddette “zone protette”. Oltre a questo, la legge integrerà anche l’aspetto della disciplina degli spazi pubblicitari relativi al gioco e gli sgravi sulle tasse locali per gli esercizi commerciali che non utilizzino alcun tipo di gioco online.

Il gioco online infatti è meno influenzabile dalle leggi regionali, in quanto opera all’interno del gioco, ma in una categoria diversa in quanto gioco virtuale. Questa tipologia di gioco, diventata famosissima durante la pandemia, offre infatti molti vantaggi. Il vantaggio più lampante è proprio quello dell’accessibilità. A questo proposito, è utile sapere che il gioco d’azzardo online è facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo che possieda un collegamento ad internet. Sono moltissimi i giochi disponibili, come le slot con jackpots, che possono essere provati, e che non smetteranno di divertirvi. La legge riguardante il gioco d’azzardo online non ha niente a che vedere con il luogo dal quale verranno cercati questi siti – cercateli quindi dalla comodità della vostra dimora.

Altri Dettagli

Oltre ai dettagli menzionati nel paragrafo preceddente, la regione della Sicilia proporrà anche dei corsi di formazione obbligatoria per chi decidesse di gestire sale da gioco e locali. Il percorso legislativo che si occupa di gioco d’azzardo è già stato tracciato da una sentenza del Tar siciliano. Detto questo, bisogna ricordarsi che la Sicilia è una delle regioni con il più basso numero di scommettitori, con Ragusa che si trova infatti al 75esimo posto nella classifica italiana delle città e del loro tasso di gioco d’azzardo.

C’è anche da tenere presente che l’Italia, e di conseguenza tutte le sue regioni, sta vivendo un momento di crisi economica dilagante e quasi senza precedenti. La situazione mondiale ed europea infatti è andata ad infierire molto sulla nostra economia, che era già in acque burrascose. Ogni regione reagisce alle crisi in maniera diversa, e cerca di promuovere il proprio territorio come può. Però, anche alla luce di questo, si può capire che il gioco d’azzardo possa essere uno dei primi ambiti, non strettamente necessari, dove la famiglie italiane probabilmente andranno a stringere un po’ la cintola.

