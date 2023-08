Il settore del gioco in Sicilia

Quando si parla del settore del gioco in Italia, la Sicilia emerge come una regione con un interesse sempre crescente, dove giochi come il poker e le slot online continuano a restare sulla cresta dell’onda. Nel “Libro Blu 2022” pubblicato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, possiamo gettare uno sguardo su ciò che ha caratterizzato l’entusiasmo e l’interesse dei siciliani per il gioco, sia online che fisico.

Il Libro Blu non si limita a presentare meri dati su scala nazionale, bensì si spinge oltre per fornire uno sguardo puntuale sulle diverse attività di gioco che caratterizzano le varie regioni italiane. Tra queste, la Sicilia emerge con notevole interesse nell’ambito del gioco online, attestandosi come la terza regione in Italia per volume di gioco virtuale nel 2021 (in questa speciale classifica, la Sicilia si posiziona solamente al di sotto della Campania e della Lombardia).

Curiosamente, le attività ludiche sono da sempre un tassello fondamentale nella trama della cultura siciliana, con molte comunità che continuano a preservare le tradizioni anche nell’era digitale.

La tendenza del gioco online in Sicilia

Nel contesto siciliano, il gioco online sta dimostrando un notevole vantaggio rispetto a quello fisico. Nel 2021, il profitto generato dal gioco virtuale in Sicilia ha raggiunto la cifra di 7,637 miliardi di euro. Questa tendenza si riflette anche nelle preferenze dei giocatori: se prima del 2019 il 67% dei siciliani preferiva il gioco fisico, ora la percentuale è scesa al 40%; mentre il gioco online è aumentato di circa il 36% rispetto al 2020.

Inoltre, tra le province siciliane, Palermo ha dimostrato di essere particolarmente attiva nel settore del gioco, superando anche Catania con una spesa complessiva di 2 milioni di euro.

Un potenziale casinò in Sicilia?

Alla luce di queste statistiche, emerge una prospettiva affascinante per il futuro del gioco in Sicilia: considerando l’interesse dei siciliani per il gioco (confermato dai numeri) e la capacità della regione di attrarre folle di turisti durante la stagione estiva, potrebbe essere il momento di considerare nuove opportunità nel settore.

La Sicilia, con il suo mix di cultura, storia e splendide località, potrebbe davvero diventare il luogo ideale per ospitare un casinò fisico di prestigio: immaginate un’incantevole struttura ubicata nella suggestiva Taormina, una città che incarna l’eleganza e il fascino mediterraneo; non solo attrarrebbe i turisti in cerca di divertimento esclusivo, ma rappresenterebbe anche un’opportunità entusiasmante per i siciliani stessi di immergersi in un ambiente di gioco sofisticato e stimolante.

Oltre a Taormina, la Sicilia offre una varietà di città affascinanti che potrebbero accogliere un casinò fisico: pensate a Catania, con la sua vivace scena culturale e la fusione di tradizione e modernità all’ombra dell’Etna; oppure a Palermo, ricca di storia millenaria e di energia creativa.

Ogni città porterebbe la propria unicità al mondo del gioco, creando un mosaico di esperienze coinvolgenti per i visitatori e i residenti. Un casinò fisico in queste località non solo contribuirebbe all’economia locale e all’attrattiva turistica, ma potrebbe anche avere un impatto sociale significativo; inoltre, sarebbe anche una testimonianza di come il gioco possa coniugarsi con l’identità e la bellezza di una regione così ricca di tesori.

Tra tradizione e innovazione

Questa iniziativa, dunque, potrebbe essere vista come un modo per coniugare le tradizioni ludiche radicate nella cultura siciliana con le moderne opportunità di intrattenimento: mentre il gioco online continua a crescere, la creazione di un casinò fisico potrebbe rappresentare un modo per preservare e valorizzare la storia del gioco nell’isola.

Mentre guardiamo al futuro, è affascinante riflettere su come il passato e il presente si intreccino in un mondo dinamico e in continua evoluzione come quello del gioco in Sicilia.

AUTORE. Claudia Bianco