Quali sono i rischi di esporsi al sole per chi ha la pelle chiara come i rossi? Cosa fare come prevenzione? Si parlerà anche di questo nell’ambito della terza edizione di “Red Head Sicily”, il festival delle persone coi capelli rossi, che si svolgerà questo week-end a Marsala, col patrocinio del Comune di Marsala e dell’Assessorato regionale al turismo. “Red Head Sicily” è il primo festival del genere del Sud Italia. Il popolo dei rossi “vivrà”, non a caso, Marsala, la città dove sbarcarono i Mille, ma stavolta non ci saranno le giubbe rosse per le vie della città ma i rossi naturali.

In città sono attesi partecipanti da tutta la Sicilia e qualcuno arriverà anche d’oltre Stretto. L’aspetto scientifico-medico è quello che anche quest’anno gli organizzatori – Max Firreri, Filippo Peralta ed Enrico Malato – hanno voluto inserire. Da qui il coinvolgimento del dottor Maurizio Pettinato, Direttore dell’U.O. Dermatologia del Policlinico “V. Emanuele” di Catania, che nel pomeriggio di sabato (ore 17,30), nel cortile del Complesso monumentale San Pietro parlerà in un incontro-dibattito condotto da Fabrizio Bracconeri, ex volto della III C e del telefilm italiano degli anni ’80 “Collage”. A seguire il dottor Pettinato, in una stanza del Complesso, effettuerà lo screening gratuito della pelle.

Il festival si aprirà alle ore 9,30 di sabato 31 luglio in piazza Carmine dove verrà allestito l’Infopoint. È da lì che inizierà lo shooting fotografico, in collaborazione coi fotografi dell’associazione “I colori della vita”. Le persone coi capelli rossi andranno alla scoperta dei monumenti più importanti della città insieme ai fotografi. Alle 12, in piazza della Repubblica, “Challenge dei rossi”, con Fabrizio Bracconeri e il saluto delle autorità. A seguire una mini parata per le vie principali della città. Alle 21,30 “La Corrida dei rossi”, spettacolo e risate con la conduzione di Fabrizio Bracconeri, Ninni Bornice e l’esibizione di Eleonora Bianchini. L’ingresso al Complesso San Pietro sarà a numero chiuso nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19.

Dopo l’edizione di debutto, due anni fa a Favignana, torna quest’anno a essere allestito il villaggio ludico “Pompieropoli” che richiama il colore rosso, che contraddistingue i mezzi dei pompieri. Domenica, dalle ore 18, nello spazio antistante il monumento dei Mille (sul lungomare), l’associazione nazionale “Vigili del fuoco” allestirà i percorsi per adulti e bambini. Alle 19 si terrà parata dei rossi per le vie del centro storico (con la partecipazione del gruppo folkloristico “I burgisi di Marsala”).