Vestiti abbandonati e poi ingombranti ma anche plastica, legna, pneumatici, bottiglie di vetro. C’erano rifiuti di ogni tipo nella zona appena adiacente al palazzetto dello sport di via Piersanti Mattarella a Castelvetrano, scelta da Legambiente e “Plastic Free” per la giornata di pulizia organizzata con la collaborazione di altre associazioni locali. La pulizia straordinaria è avvenuta nell’area adiacente la ferrovia in disuso. I volontari hanno riempito 30 sacchi di immondizia contenenti rifiuti di ogni genere. Un’ampia zona è stata ripulita ma rimangono ancora rifiuti lungo la via ferrata che conduce verso l’ospedale.