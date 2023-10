Campobello di Mazara si riconferma culla e vivaio della regolarità in Italia. La conferma si è avuta nei risultati della Targa Florio classica conclusa ieri a Palermo. I primi cinque posti nella classifica assoluta sono stati occupati da equipaggi di Campobello di Mazara, ma anche la top five della classifica valevole per il campionato italiano regolarità autostoriche è stata occupata da equipaggi di Campobello di Mazara. Nello specifico la vittoria dell’assoluta è andato all’equipaggio formato da Enzo Ciravolo e Francesco Messina (Fiat 508C) con 404,34 penalità; secondo posto a Mario Passanante e Alessandro Folgora (Fiat 508C) con 434,80 penalità; terzo posto ad Angelo Accardo e Filippo Becchina (Fiat 508C) con 498,18 penalità; quarto posto a Francesco Di Pietra in coppia col figlio Giuseppe (Fiat 508C) con 502,32 penalità; quinto posto al pediatra originario di Campobello, Giovanni Moceri in coppia con la moglie Valeria Dicembre (Lancia Aprilia), con 516,49 penalità.

Per la classifica della tappa del campionato italiano regolarità autostoriche vittoria per il giovane Francesco Gulotta e Paolo Messina (Lancia Y10), con 141 penalità; secondo posto per Mario Passanante e Alessandro Molgora, 147 penalità; terzo posto per Angelo Accardo e Filippo Becchina, 179 penalità; quarto posto per Salvatore Cusumano e Alberto Carrotta, 188 penalità; quinto posto per Francesco Commare e Angelo Tumbarello, 195 penalità. L’equipaggio Mario Passanante-Alessandro Folgora (fa parte del Franciacorta motori, insieme agli equipaggi Accardo-Becchina, Gulotta-Messina) con la “Targa Florio” ha vinto il campionato “Grandi eventi”, che consisteva in 6 gare svoltesi in tutta Italia.

Tutto campobellese il primo scalino del podio anche per la classifica Legend: hanno vinto Mauro Cudia e Andrea Pisciotta su Porsche Carrera 911 del 1990, con 2584 penalità. A Campobello di Mazara la specialità della regolarità è nata per l’impegno dell’ex sindaco Nino Buffa: negli anni ’60 la sua passione per questa specialità lo portò a organizzare la XII ore notturna, gara di specialità.

AUTORE. Max Firreri