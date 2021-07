Venerdì 30 luglio, alle ore 21.30, presso gli Spazi Culturali di Triscina, nei pressi dell’entrata al Parco archeologico di Selinunte, si terrà il secondo appuntamento con l’Estate Castelvetrano Selinunte 2021, con un concerto de “I musici della Concordia”. Il concerto per archi sarà guidato dal violinista, maestro Nicola Breda, con il supporto della pianista Biancamaria Targa.

Ad esibirsi saranno i giovanissimi dell’”Orchestra giovanile Auditorium – Giovanissimi in concerto”, provenienti da alcune scuole medie ad indirizzo musicale della provincia di Padova, nell’ambito dell’Associazione “I musici della Concordia”.

Sarà proposto un excursus attraverso diverse epoche storiche e vari generi musicali, tra classici del barocco, ma anche celebri colonne sonore, tra cui “C’era una volta in America” dell’immortale Ennio Morricone, e canzoni pop di successo. A far da cornice all’evento, il suggestivo panorama al chiaro di luna sul mare e su parte del Parco Archeologico di Selinunte nelle vicinanze di Triscina.

Dopo il successo della prima, con l’evento “Filosofando” a cura del prof. Bonanno, a cui ha partecipato una folta platea, entra nel vivo il palinsesto dell’Estate Castelvetranese. Sabato, sarà la volta della serata dedicata ai cortometraggi con “Corti d’estate”.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Misure anti-covid

È obbligatorio usare la propria mascherina all’ingresso e all’uscita dal teatro e per tutti gli spostamenti all’interno dello stesso. Non sarà obbligatorio l’uso della mascherina quando si è seduti al posto, essendo gli spettatori distanziati e all’aperto. Il pubblico sarà invitato a mantenere il distanziamento di un metro dagli altri spettatori durante l’ingresso e durante l’uscita. I posti a sedere rispetteranno il distanziamento di un metro l’uno dall’altro, i congiunti potranno sedersi accanto. Sarà vietato l’ingresso agli spettatori in presenza di febbre o di altri sintomi riconducibili al Virus.