Lui pare un fantasma inafferrabile perché ancora , dopo 30 anni di ricerche, è un latitante. Il numero uno dei ricercati nel mondo è di Castelvetrano e si chiama Matteo Messina Denaro. A lui e ai lunghi anni di ricerche è dedicato “Matteo Messina Denaro, latitante di Stato”, il libro di Marco Bova, giovane giornalista trapanese che, dato alle stampe dopo due anni di lavoro. Bova, attraverso documenti e analisi, cerca di capire per quale motivo, Messina Denaro sia ancora a piede libero. «È stato un lavoro lento, durante il quale mi sono posto molti interrogativi, alcuni dei quali tuttora in piedi», dice Marco Bova.

Matteo Messina Denaro si è dato alla latitanza nel 1993, «ma lo Stato ha iniziato a cercarlo sul serio soltanto dopo l’arresto di Bernardo Provenzano, catturato nell’aprile 2006» racconta l’autore del libro. «Mi auguro che la sua latitanza finisca domattina, saremo pronti a raccontarne ogni aspetto: fino ad allora non ci resta che tenere le dita incrociate e sperare che lo Stato cambi approccio. Mi piace pensare che Messina Denaro sarà arrestato dall’intuito di chi, in questi anni, non ha mai smesso di cercarlo senza alcuna ritrosia e dal coraggio di chi deciderà di andare fino in fondo» ha concluso Marco Bova.