Avranno 11 giorni di tempo i migranti che attualmente si trovano all’interno dell’ex oleificio “Fontane d’oro” di Campobello di Mazara per lasciare le unità abitative fornite dall’Unhcr. Il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione ha firmato l’ordinanza che dispone lo sgombero della struttura, attualmente chiusa ma aperta, in via straordinaria, per accogliere gli sfollati coi documenti in regola provenienti dall’ex cementificio “Calcestruzzi Selinunte”.