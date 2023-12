I locali comunali di via IV Novembre a Castelvetrano sono stati concessi – a titolo gratuito – all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. La sede dell’Uic sarà adibita a segretariato sociale. “Abbiamo scelto di essere parte attiva in un percorso che vede la nascita di una sede di rappresentanza dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti anche a Castelvetrano – ha detto il sindaco – dove sono certo si realizzeranno svariate attività ed iniziative atte alla riduzione ed alla rimozione delle cause responsabili dell’isolamento morale e materiale delle persone affette da disabilità visive”. Nel contratto viene stabilito che la concessione avrà la durata di 3 anni, rinnovabili per eguale periodo. “L’Uic è certamente una nobile istituzione che esercita su tutto il territorio nazionale, difendendo gli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti e, da oggi, logisticamente presente anche sul nostro territorio”, ha concluso Alfano.

AUTORE. Redazione