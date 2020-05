Il Polo Liceale “Cipolla-Pantaleo-Gentile”, guidato dalla Dirigente Dott.ssa Gaetana Maria Barresi, aderisce, anche a distanza, all’iniziativa promossa dalla Fondazione Falcone palermochiamaitalia, per commemorare il XXVIII Anniversario della Strage di Capaci.

La scuola, in adesione alla campagna “ll mio balcone è una piazza”, vista l’impossibilità, come ogni anno, di organizzare cortei, e manifestazioni, coinvolgerà gli studenti e le loro famiglie esponendo lenzuoli bianche e tricolori, in conformità ai lenzuoli bianchi esposti subito dopo la strage avvenuta nel lontano 23 maggio 1992.

I vari momenti saranno documentati dagli alunni mediante foto e video che verranno pubblicati sul sito liceicastelvetrano.edu.it, “facendo sentire la presenza e l’unità in varie forme, esprimendo un pensiero di gratitudine a chi, nella lotta alla mafia, o nella dura battaglia contro la pandemia, ha fatto la propria parte”.

La scuola, sempre sensibile al tema della legalità, anche quest’anno, nonostante l’emergenza COVID, sarà presente alla manifestazione, una sorta di “Nave virtuale della Legalità”, inviando alla Fondazione Falcone il video “I giovani raccontano la legalità”. Il lavoro è stato realizzato dagli alunni della V I, coordinato dalle docenti A.Denaro e R.Signorello, in previsione della partecipazione a iniziative indette dall’associazione Libera (21 Marzo) e dal Miur (23 maggio), a seguito della conferenza tenuta nei locali della scuola da Don Ciotti.

Si invita la cittadinanza a partecipare attivamente.