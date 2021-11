ASCOLTA L'ARTICOLO

È stata celebrata in modo originale la quinta Giornata dei poveri presso la chiesa dei Cappuccini a Castelvetrano. Quest’anno Papa Francesco ha scelto di andare ad Assisi dove ha incontrato 500 poveri per un momento di ascolto e preghiera. «I giovani della nostra comunità si sono interrogati sul come agire», raccontano gli operatori pastorali. Così hanno creato un atto di amore: hanno trasformato con le loro mani la farina in biscotti: «così dal frutto del loro amore è nata la possibilità di aiutare chi è meno fortunato» hanno concluso gli operatori pastorali. I dolci saranno poi venduti (con offerta libera) in fraternità e i fondi raccolti saranno devoluti alle famiglie in difficoltà.

