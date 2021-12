ASCOLTA L'ARTICOLO

SCUOLA DI FORMAZIONE CONSULTA GIOVANILE LIBERI e FORTI: È necessario formarsi per diventare classe dirigente. La comunicazione tra giovani e istituzioni è oggi più che mai cruciale per stimolare il dibattito e formare gente preparata e competente in possesso degli strumenti utili a una partecipazione attiva e responsabile alla vita politica del Paese. La parola Democrazia deriva dal greco ‘δῆμος’, démos (“popolo”) e da ‘eκράτος’, krátos (“potere”), dunque, premesso che la Repubblica si arricchisce con la Politica, dobbiamo fare in modo che si elevino quelli che sono i valori del sistema di governo italiano in cui la sovranità è esercitata direttamente o indirettamente dal popolo. Oggigiorno i giovani sono disincantati e talvolta sfiduciati dalla politica, al fine di ridurre questo divario sempre più ampio che separa i giovani dalla Politica, la Consulta giovanile di Obiettivo Citta si pone l’obiettivo di instituire un percorso formativo per tutti coloro che vorranno porsi domande, conoscere ed approfondire le competenze necessarie e partecipare attivamente e consapevolmente ai processi di cambiamento ed evoluzione, del nostro Paese. Il nostro modello didattico prevede alcune lezioni fondamentali (di due ore ciascuna) in aula con la partecipazione di illustri ospiti di diversa estrazione culturale o politica, i quali presiederanno i vari incontri mettendo a disposizione le loro esperienze e le loro competenze in modo da agevolare la contestualizzazione del tema trattato che va a toccare i principali aspetti del sistema politico a livello locale, nazionale e internazionale. La formazione individuale si completa con attività laboratoriali che si vanno ad alternare ad un approfondimento di aspetti teorici, nelle quali gli studenti vengono guidati nell’analisi di dati o documenti, sviluppare ricerche, elaborare progetti e interagire con soggetti istituzionali e sociali. Il progetto che partirà già da Gennaio, sarà totalmente gratuito ed aperto ad un massimo di 30 partecipanti. Per iscriversi contattare la pagina instagram obiettivocitta_giovani

AUTORE. Redazione