Anche quest’anno Anna e Guglielmo Barbaresi hanno calcato la scena del Festival del cinema di Venezia nella sua 78°edizione. Da molti anni, i due make up artist mostrano la loro maestria aggiungendo bellezza alla bellezza, arte all’arte. Dagli attori internazionali ai più conosciuti nazionali sono passati dai pennelli dei fratelli Barbaresi. Due persone ed un’unica arte, colleghi come truccatori e come insegnanti. Entrambi infatti sono docenti presso licei artistici del territorio. Cresciuti con le stesse passioni, lavorano ogni giorno con un unico obiettivo, quello di stupire con innumerevoli sfumature di colori.

La città di Castelvetrano può sentirsi davvero fiera per questa edizione del Festival di Venezia che vede i due make up artist nel loro habitat naturale, quello del “dietro le quinte” e altri due straordinari concittadini che solcano il più prestigioso dei red carpet. Stiamo parlando degli attori, Fabrizio Ferracane e Giancarlo Commare. Onore e prestigio quindi per la nostra città che grazie alle loro diverse forme d’arte acquisisce una nuova luce fatta di bellezza e passione

AUTORE. Redazione