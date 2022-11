ASCOLTA L'ARTICOLO

Il trucco con forme e colori è come la silhouette del nostro corpo, esso tende a modificare attraverso un gioco di illusioni la percezione di un viso, lo sanno bene i nostri artisti castelvetranesi Anna e Guglielmo Barbaresi, ormai da anni conosciuti nel mondo del make up. Ultimo lavoro per una coppia vincente, la Festa Internazionale del Film di Roma, ancora una volta i fratelli Barbaresi si sono occupati del trucco dei protagonisti per il red carpet, sotto le loro abili mani hanno posato nomi illustri del mondo dello spettacolo.

Presso il Donna Laura Palace Hotel di Roma Anna e Guglielmo Barbaresi hanno lavorato insieme al team Celebrity Team per la Hollywoodcommunication. La Hollywood Communication è una società di organizzazione eventi che vanta collaborazioni con i canali Tv, come Rai, Mediaset, Netflix, Amazon, Real Time, Sky e cura in modo esclusivo la promozione dell’immagine di molti artisti attraverso i media. Si occupa di curare le campagne stampa di molti titoli cinematografici, organizzando negli anni anche Vip Lounge esclusive all’interno dei migliori Festival del Cinema Internazionale.

Un’esperienza ancora una volta unica quando il lavoro incontra le passioni e l’entusiasmo di chi giorno per giorno insegue i propri sogni La Festa Internazionale del Film di Roma è un festival cinematografico internazionale istituito nel 2006 che si tiene in autunno presso l’auditorium Parco della Musica di Roma. La Festa del Cinema di Roma assegna, ogni anno, due premi: il Premio alla Carriera e il Premio del Pubblico BNL

