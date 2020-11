Tamponi rapidi positivi poi non confermati dai tamponi molecolari. La notizia dei 179 falsi positivi, che qualche giorno addietro abbiamo pubblicato sul nostro giornale, ha sollevato commenti (soprattutto sui social) alcuni dei quali avrebbero pure messo in dubbio la veridicità dei tamponi rapidi. In questo tempo che stiamo vivendo, tra preoccupazione per il dilagare del contagio, l’economia che soffre e il sistema sanitario impegnato su più fronti (ospedaliero e territoriale), qualsiasi commento può sembrare fuori luogo. L’informazione, però, deve contribuire a fare chiarezza e, soprattutto, deve “informare” i cittadini, ponendo anche domande a chi oggi sta affrontando l’emergenza.