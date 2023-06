ASCOLTA L'ARTICOLO

Dopo avere conquistato, venerdì 14 aprile 2023, presso il Palamangano di Palermo, il primo posto ed essersi qualificati per la finale nazionale i nostri studenti sono saliti sul podio delle finali nazionali dei Campionati di Danza sportiva, classificandosi al terzo posto. I nostri campioni – Leone Miriam, Razza Chiara, Catalano Asia e Bartolomeo Ferracane – martedì 13 giugno saranno a Palermo, per prendere parte alla Giornata dello Sport Scolastico presso l’IISS Pio La Torre. Saranno ospiti d’onore il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi; il Consigliere Federale della FIPAV, Davide Anzalone; il Segretario Generale della FIPAV, Stefano Bellotti; il Pedagogista delle squadre nazionali Federvolley e Federcalcio, Giulio Bergamaschi. Un ennesimo riconoscimento per i nostri

