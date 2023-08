ASCOLTA L'ARTICOLO

Il 27 agosto 2023 arriva a Partanna la FESTA DEGLI AGRICOLTORI, organizzata dal Comune di Partanna in collaborazione con Oleifici Asaro dal 1916 – the art of olive excellence e Starbucks. Si inizierà, alle ore 20:00, con un happy hour nella zona del Castello Grifeo, offerto dai nostri main sponsor, durante il quale sarà possibile degustare i prodotti della nostra terra e godere del tramonto sulle isole Egadi. A seguire, sarà possibile fare una passeggiata lungo la via Vittorio Emanuele, visitare la nostra maestosa Chiesa Madre, fare un po’ di shopping, curiosare tra gli stand allestiti e rifocillarsi con le specialità gastronomiche proposte dai diversi punti ristoro. Alle 23:00 circa, in piazza Falcone e Borsellino, tutti pronti a ballare con i Boomdabash che, con il loro sound inconfondibile, regaleranno una grande festa a cielo aperto.

AUTORE. Redazione