La Bandiera di Guerra del 6° reggimento Bersaglieri di Trapani è giunta, nel tardo pomeriggio di ieri nella Novo Selo Training Area, sede del Comando del contingente italiano e del Multinational Battle Group della NATO in Bulgaria (MNBG BGR), che è attualmente composto da militari in forza al 7° reggimento Bersaglieri di Altamura.

Accolto con gli onori militari, alla presenza dell’attuale Comandante del MNBG BGR, Colonnello Andrea Fraticelli e di personale di entrambi i reggimenti, lo storico vessillo sarà custodito insieme alla Bandiera di Guerra del 7° reggimento. Quest’ultima rientrerà in Italia al termine della cerimonia formale di avvicendamento dei contingenti, prevista per il prossimo 10 agosto e che sancirà il contestuale trasferimento dell’autorità del comando del Battlegroup multinazionale dal Colonnello Fraticelli al comandante subentrante, il parigrado Michelangelo Genchi, comandante del 6° Reggimento.

La Bandiera di Guerra del 6° reggimento Bersaglieri è decorata da due Ordini Militari d’Italia, due Medaglie d’Oro al Valor Militare, una d’Argento al Valore dell’Esercito e quattro di Bronzo al Valor Militare.

Il reggimento di Trapani e un’unità operativa dell’Esercito Italiano, inquadrata nella Brigata Aosta e per i successivi sei mesi sarà alla guida del Battlegroup della NATO schierato in Bulgaria nell’ambito dell’iniziativa “enanched Vigilance Activity” (eVA).

Dal 17 ottobre 2022, l’Italia partecipa all’iniziativa eVA, avviata dopo il summit NATO di Madrid allo scopo di rafforzare la postura di deterrenza dell’Alleanza Atlantica lungo il fianco orientale dell’Europa.

Le operazioni condotte all’estero dalle Forze Armate italiane sono disposte dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e sono sotto il coordinamento e la direzione del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI).

AUTORE. Redazione