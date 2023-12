Se il partannese Antonio Sanfilippo fosse ancora vivo l’8 dicembre avrebbe compiuto 100 anni. Ma l’artista, tra i più importanti dell’arte italiana ed europea del secondo dopoguerra, è morto, per un incidente stradale a Roma, nel 1980. Nella Capitale si era trasferito prima da Partanna e poi da Palermo. Per celebrare il secolo di Sanfilippo la Fondazione “Sebastiano Tusa”, il Comune di Partanna e la Regione Siciliana hanno organizzato una mostra antologica “Antonio Sanfilippo. Segni Forme, Sogni della Pittura”, curata da Bruno Corà. Tre le locations: il Castello Grifeo a Partanna, il Museo Riso e la Villa Zito (Fondazione Sicilia) a Palermo. Saranno cento i lavori provenienti da collezioni pubbliche e private, che ripercorrono la storia artistica di uno dei maggiori protagonisti della storia dell’arte del XXI secolo. Sanfilippo, cresciuto sin nell’età della giovinezza a Partanna, nel 1947 aderì al formalismo e firma, con gli amici Pietro Consagra, Ugo Attardi, Piero Dorazio, Mino Guerrini, Achille Perilli, Giulio Turcato e con Carla Accardi (che sposerà nel 1949), il manifesto del Gruppo “Forma 1” dando vita all’omonimo gruppo di avanguardia d’ispirazione marxista. Espose alla XXIV Biennale di Venezia del 1948 e partecipò anche alle edizioni del 1954 e del 1964 e, con una sala personale, a quella del 1966.

Il villino di campagna di contrada Scerbi a Partanna, negli anni, è stato venduto. In quella casa Sanfilippo si rifugiò quando Palermo veniva bombardata e lì continuò a ricevere gli amici. Villino che, durante le ferie d’estate, Antonio Sanfilippo sceglieva per trascorrere le vacanze. In una delle sale c’è un dipinto a muro chiamato “L’atelier” che CastelvetranoSelinunte.it vi ha mostrato in anteprima qualche mese addietro. In occasione del periodo d’aperture delle mostre – dal 22 dicembre al 24 febbraio – il villino sarà visitabile.

AUTORE. Max Firreri