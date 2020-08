Michelle Hunziker in Sicilia per una vacanza insieme al marito, e le figlie fra cui anche la primogenita Aurora Ramazzotti. La nota showgirl ha attirato qualche polemica, per alcune foto realizzate alla Scala dei Turchi e poi condivise su Instagram. Nella foto, madre e figlia appaiono in costume sopra la scogliera di marna bianca, scatenando polemiche ma anche una verifica da parte della Capitaneria di Porto.

La scogliera, dalla fine di febbraio scorso, è sotto sequestro su disposizione della procura di Agrigento, per motivi di sicurezza e per il generale rischio di crolli. Ad accusare la Hunziker e la figlia c’è il presidente dell’associazione Mareamico, Claudio Lombardo: “Tutta l’area è sotto sequestro, anche se la Hunziker scrive che non era in una zona vietata”.

La Capitaneria di porto, dunque, ha avviato alcuni accertamenti per verificare se lo scatto sia stato effettuato all’interno della zona posta sotto sequestro. “Qui c’è un piccolo pezzo senza divieto accessibile al pubblico”, specifica la conduttrice svizzera ma sembra che la Capitaneria non sia d’accordo. Tutti gli accessi all’area sarebbero vietati, come prevede l’ordinanza firmata dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio.

Ecco alcune foto apparse sui canali social