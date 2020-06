Quando si tratta di seguire le ultime tendenze siamo sempre pronti a cavalcarne l’onda. Il cibo, per gli appassionati di cucina, negli ultimi anni ha dato modo di creare nuove mode e nuovi adepti. Negli ultimi anni l’home restaurant è considerato un modo alternativo di fare ristorazione.

Non è altro che un ristorante in casa, un’attività svolta in via del tutto occasionale, che offre l’opportunità, a perfetti sconosciuti, di assaggiare pietanze che prevedono l’impiego dei prodotti del luogo in un ambiente decisamente intimo e familiare.Trasformare quindi la passione per la cucina in un vero e proprio business, aprendo le porte di casa propria anche a perfetti sconosciuti, proponendo cene, spesso con menù fisso, in cui far sfoggio di antiche ricette tradizionali o di famiglia

La nostra terra ricca di prodotti straordinari e conosciuta per la cucina mediterranea, è l’habitat adatto per chi ha voglia di riscoprire i piatti genuini di una volta. Il nostro territorio gode di straordinari luoghi dove immergerti sentendoti a casa e gustando piatti a km 0.

Lungo la strada statale 115, tra Castelvetrano e Marinella di Selinunte nella sua villa immersa nel verde, l’architetto con una grande passione per il cibo, ha deciso di dedicarsi alla valorizzazione di ingredienti made in Sicily trasformandoli in piatti prelibati da offrire ai suoi ospiti nel suo home Restaurant: “La poesia del cibo” (www.lapoesiadelcibo.it | 3384067526)

Bisogna conoscere la storia di un alimento. Sapere da dove viene. Immaginarci le mani che hanno coltivato, lavorato e cotto ciò che mangiamo.