“Ho fatto degli errori. Ho pagato. Ho sofferto ma oggi sono rinato, cresciuto e maturato”. Inizia così la nostra chiacchierata con Valerio Tranchida, mazarese di nascita, ma cresciuto a Castelvetrano. Gli anni più difficili della sua vita, vissuti dal 2014 al 2017, gli hanno insegnato tanto e gli hanno dato la spinta, una volta onorato ogni debito con la Magistratura, ad iniziare una nuova vita di cui è orgoglioso.

Valerio è rinato grazie alla costante vicinanza della sua famiglia che, anche nei momenti difficili non lo ha mai abbandonato, e “grazie” al gambero rosso di Mazara che lo ha aiutato a realizzare il suo sogno di diventare un imprenditore nel settore ittico, lavoro che gli consente di vivere a Mazara ma al tempo stesso di girare per l’Italia per aumentare il numero dei ristoranti da rifornire con il gambero rosso e tanti altri prodotti ittici.

Abbiamo chiesto a Valerio come mai la scelta di commercializzare prodotti ittici: “Volevo cambiare vita. Dimostrare chi ero realmente. Dissi a me stesso: Cosa mi piace di più? Per cosa sono più portato? La risposta fu facile: la ristorazione (per le esperienze pregresse) e il pesce di ottima qualità. Da lì grazie a dei contatti in Toscana e a dei pescatori mazaresi che mi diedero fiducia partii con le prime visite in ristoranti dove mi presentavo con un biglietto da visita non di poco conto: il gambero rosso di Mazara”.

E’ passato ormai un po’ di tempo da quando sei partito con questa nuova scommessa imprenditoriale. Un primo bilancio? “Non può che essere positivo. Ho clienti in Toscana, Lombardia e in altre regioni di Italia. Prendo due aerei a settimana, giro l’Italia e sempre nuovi clienti mi chiedono il gambero rosso di Mazara congelato a bordo. Non posso che essere soddisfatto ma al tempo stesso voglio continuare a crescere e aumentare il giro d’affari anche all’estero dove a breve mi recherò per incontrare dei clienti”.

Alla domanda di quanto sia importante la libertà, Valerio ci risponde con una frase che rende bene la sua idea: “La libertà non si può spiegare. Si può soltanto respirare senza pensarci, come l’aria, e come l’aria rimpiangerla quando non c’è più. A differenza dei dogmi, non reclama certezze e non ne offre. I suoi mattoni sono i dubbi e gli errori, gli slanci e gli abusi. I suoi confini sono labili, mobili. E la sua rovina è l’assenza di confini, che le toglie il piacere sottile della trasgressione”.

Progetto futuri? “Continuare a fare quello che sto facendo oggi. Conquistare nuovi mercati e alzarmi la mattina guardando il mare di Sicilia, respirando l’aria di mare. Sembra poco ma questa è la vita che ad oggi mi piace di più. La semplicità a volte è la cosa in grado di darti le maggiori soddisfazioni e un incredibile senso di benessere”.

Questo oggi e’ Valerio Tranchida. Non possiamo che augurargli il meglio. Nella vita si possono commettere degli errori. La Costituzione all’articolo 27 comma 3 parla di finalità rieducativa della pena. Nel caso di Valerio il principi sancito costituzionalmente ha trovato applicazione e la lezione e’ servita. Bene così. In bocca al lupo Mr. Gambero Rosso!