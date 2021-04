I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno rinvenuto 5 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo pari a 760 grammi. Il rinvenimento è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla battigia del lungomare Torretta Granitola, grazie alla segnalazione di un cittadino.

Tutti i panetti sono provvisti di etichetta cartacea, riportante la scritta “top” e l’immagine di una foglia di marijuana, ed imballati nello stesso modo di quelli contenuti nei più consistenti pacchi di droga spiaggiati, rinvenuti nel recente passato.

Il carico venduto al dettaglio avrebbe fruttato circa 6 mila euro.

Con quest’ultimo sequestro, salgono a sei i rinvenimenti di droga giunta dal mare nell’anno in corso. In particolare, i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani hanno rinvenuto i pacchi contenenti hashish, sempre con le medesime modalità di imballaggio, in varie località: a gennaio, sulla spiaggia di Pizzolungo e nei pressi dell’aeroporto di Birgi, a febbraio, nella frazione di Tre Fontane, a marzo a Petrosino e ad aprile in località Triscina, per un totale che sfiora i 116 kg di droga.

Continuano le indagini dei Carabinieri per cercare di capire la provenienza della sostanza stupefacente.