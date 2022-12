Ci sono moltissimi campioni che in questi anni hanno guidato le monoposto di Formula 1 facendo impazzire i tifosi delle quattro ruote. Tra questi sicuramente possiamo citare Lewis Hamilton, pilota britannico della Mercedes. Il classe 1985 è entrato di diritto nell’Olimpo dei driver più famosi e importanti che questo sport abbia mai avuto, grazie a tutti i record infranti da Lewis Hamilton. Sono 7 i mondiali vinti, di cui 6 in sella alla sua Mercedes. L’ultimo vinto è quello del 2020 che gli ha permesso di eguagliare una leggenda della F1, Michael Schumacher per numero di titoli vinti. Nella stagione 2021 aveva l’occasione di poterlo superare e attestarsi come il più vincente della storia, peccato che tra lui e l’obiettivo si è posto Max Verstappen che, all’ultimo giro dell’ultimo GP della stagione lo ha beffato, portando a casa l’intera stagione a discapito del britannico.

Questo ha certamente lasciato strascichi in lui, al punto che la stagione appena conclusasi non è stata disputata al top. Infatti la Mercedes non è mai quasi stata competitiva rispetto a Red Bull e Ferrari, impedendo a Lewis di provare a vincere l’ottavo mondiale della sua carriera. Come se non bastasse Russell, suo compagno di scuderia, pian piano gli sta rubando il posto, il che accende un campanello d’allarme: è la fine dell’Era Hamilton? Chi può dirlo, sta di fatto che al momento è ancora uno degli sportivi più chiacchierati, specialmente fuori dalle gare. Il motivo risiede nella sua passione per la moda, al punto che il New York Times lo ha incluso in una speciale lista delle “93 persone più eleganti del 2022”, insieme ad altre celebrità internazionali. Certamente un riconoscimento che farà piacere al britannico che ha concluso l’annata in F1 senza vincere nulla.

Lewis Hamilton nella lista dei più stilosi insieme alla defunta Regina Elisabetta

Il sette volte campione della Mercedes da sempre ha abituato i suoi fan e gli spettatori della Formula 1 ad abbigliamenti alla moda e glamour che hanno sempre attirato l’attenzione di molti media. Da sottolineare, inoltre, l’attenzione verso l’utilizzo di moltissimi gioielli che hanno spesso fatto arrabbiare la FIA, ritenendoli pericolosi in pista. Nulla da fare, però. Questo non ha mai fermato Hamilton che ormai si sente un’icona di stile per tutti. Ecco quindi che il popolare quotidiano statunitense gli ha voluto rendere omaggio in questo modo, affermando: “È stato un brutto anno in pista per il pilota britannico di Formula 1, ma ha avuto molto più successo quando si è trattato di vestirsi, indossando abiti rosa di Valentino sulla copertina del numero di settembre di Vanity Fair, maglie Kenzo e Versace nella corsia dei box e, con disappunto dell’organo di governo dello sport, tanti gioielli”.

Il britannico non smette mai di far parlare di sé e della sua vita. Che sia in pista oppure nei giorni liberi poco cambia, Lewis risulta essere sempre un punto di riferimento. Ecco quindi che per il 37enne l’inserimento in questa lista con altre 92 celebrità, in cui spiccano nomi importanti dello star system, come Ben Affleck, Rihanna, Lebron James e Serena Williams. Tutte personalità di un certo calibro e che da sempre accendono i settori di cui sono dei veri maestri. In questa speciale lista è presente anche la Regina Elisabetta, venuta a mancare l’8 settembre 2022. Il New York Times motiva: “per i cappelli, i capelli, le borse a mano. Per 70 anni Elisabetta non è stata solo la Regina, ma l’immagine definitiva di una persona unica”.

AUTORE. Claudia Bianco