L’agenzia di viaggi CityPASS travel di Castelvetrano ha deciso di premiare, con una crociera omaggio, Cinzia, un’infermiera impiegata all’ Ospedale Cervello di Palermo, che in questi mesi ha prestato servizio proprio al Centro Covid. Per il direttore tecnico dell’agenzia Giacomo Bua, questo gesto «nasce come una manifestazione spontanea di comprensione e gratitudine verso il lavoro di Cinzia».

«Cinzia è una nostra amica e cliente da anni – spiega Bua – e avendo appreso il difficile periodo che stava attraversando a lavoro con turni massacranti e rischiando in prima persona, abbiamo pensato di farle una sorpresa, visto che già aveva dovuto fare delle rinunce a delle partenze programmate sin dallo scorso anno». «Dopo aver ottenuto l’approvazione del sales manager di MSC Crociere, Francesco Bonafede – che ha sposato sin da subito la nostra proposta e che per questo ringrazio – ho comunicato personalmente la sorpresa a Cinzia via telefono: è stato un momento emozionante per entrambi», racconta Giacomo Bua. Adesso Cinzia ed il marito Ron ( nonché una delle personalità Siciliane più illustri nel campo della pizza) potranno godersi la meritata vacanza a bordo della crociera che hanno ricevuto.

Ma per i titolari della CityPASS travel, questa non è la prima volta che si attivano in favore di azioni benefiche o, come in questo caso, per ragioni meritevoli. «Fare del bene è nostra consuetudine, ci rende fieri ma soprattutto utili», spiega Bua. «In passato abbiamo aiutato associazioni come Bambini Cardiopatici nel Mondo del Prof. Alessandro Frigiola, la Croce Rossa Italiana e, quando possibile, interveniamo tacitamente anche in situazioni locali al limite».

L’agenzia di viaggi castelvetranese, inoltre, è stata premiata più volte dalle più importanti compagnie di crociera come una delle migliori in Italia, e lo stesso Giacomo Bua viene spesso citato in giornali e riviste di settore come uno dei consulenti di viaggio più quotati. «Siamo stati selezionati ed invitati a varie premiazioni nazionali, come “I Protagonisti del Mare” di Costa ed “All Star of the Sea” di MSC , tornando sempre con bottini pieni» – spiega Giacomo. Inoltre, nel mese di Febbraio, la CityPASS travel ha ricevuto il titolo di miglior agenzia del Sud Italia riconosciuto dal network “Welcome Travel“. «Siamo molto orgogliosi di questo poiché, visto che operiamo in una città di provincia e ci confrontiamo con agenzie di grandi città, ottenere simile risultato equivale per noi come un doppio riconoscimento», racconta.

«Ma questi risultati – precisa Giacomo Bua- non sarebbero stati possibili se non ci fosse stato un coeso e proficuo lavoro di squadra all’interno del team, composto dalle infaticabili Tiziana e Valentina, dove si rispettano i propri ruoli senza una gerarchia prestabilita e dove ognuno è un “suggeritore d’esperienza”».

Questo è sicuramente il periodo più difficile per il settore del turismo, ma la fiducia e l’ottimismo non mancano alla CityPASS travel che negli anni ha ottenuto anche il privilegio di essere scelta da alcuni personaggi famosi che si sono affidati all’esperienza del team per le loro vacanze, oltre alle innumerevoli coppie che continuano a sceglierla per il loro viaggio di nozze. «La nostra è una clientela meravigliosa: alcuni dei nostri clienti indossano la maglietta con il nostro brand in segno di appartenenza verso l’agenzia, è un orgoglio. Speriamo di lavorare sempre al meglio, non finendo mai di aggiornarci e, soprattutto, non smettendo mai di viaggiare; nessuno mai potrà modificare, virus compreso, la necessità del viaggio», conclude Giacomo Bua.