ASCOLTA L'ARTICOLO

Alla fine del 2019, quando aveva appena 24 anni, Michele Accardo prendeva in gestione il locale TOSTO di Via Mannone. Tra pochi giorni, il giovane imprenditore di Castelvetrano aprirà le porte del secondo locale, sempre a marchio TOSTO, all’interno dell’immenso giardino che ospita le attività Vanico, Vittoria e Chirurgia Plastica Clemente. Negli scorsi giorni, c’è stato un sopralluogo con i titolari dell’area, i medici Valentina Li Causi e Daniele Clemente. Le maestranze hanno rinnovato i locali del bar che sorge proprio davanti l’ingresso principale dell’ambulatorio per la riabilitazione fondato da Vito Li Causi.

Nonostante la pandemia da Coronavirus, il giovane Accardo con l’incessante supporto della compagna Francesca Pavia, è riuscito a far crescere ogni giorno la sua attività. Ha deciso di investire nella sua città e nelle tradizioni culinarie del nostro territorio. Il suo progetto commerciale ha radici solide, i prodotti sono di qualità e la clientela del punto vendita del centro storico è più che consolidata. Da tempo era sorta l’esigenza di un nuovo locale per servire più facilmente la clientela proveniente da tutta l’area Belice.

Michele ama la sua terra ed insieme al suo staff è pronto per esaltare i gusti e i sapori siciliani, dalle arancine al cannolo, dalle panelle al buon gelato. Vuole esaltare tutto quello che c’è di più buono e trova il modo giusto per farlo con il brand Tosto! Un alternarsi di antico e moderno, di gusti tradizionali e nuovi prodotti, di qualità e di servizi! Qualità ed innovazione che si sposano perfettamente con la direzione dell’area che adesso ospita il nuovo locale. La data di apertura sarà annunciata nei prossimi giorni.

AUTORE. Redazione