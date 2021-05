È stata la stessa società a far sapere al Comune che per ripristinare l’impianto sarà necessario eseguite attività propedeutiche che interesseranno manufatti ed apparecchiature dell’impianto, nonché bypassare l’arrivo dei reflui all’interno dell’impianto di depuratore, determinando lo scarico direttamente a mare dei reflui non depurati. Da qui la scelta del primo cittadino di ordinare il divieto di balneazione e pesca, esteso a un raggio di 300 metri dall’impianto.