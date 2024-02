Il Sindaco della città di Castelvetrano, Enzo Alfano, informa la cittadinanza che, a causa di un guasto ai due pozzi comunali, la distribuzione dell’acqua potabile subirà una notevole diminuzione di erogazione e una distribuzione a giorni alterni così come riportato:

ZONA CENTRO (che comprende le suddette vie/piazze) PIAZZA MATTEOTTI – PIAZZA ESCRIVA’ – VIA VITT. EMANUELE – VIA MAZZINI -VIA GARIBALDI – VIA SEGGIO – VIA SELINUNTE – VIA BRESCIANA – VIA DENARO – VIA CAMPOBELLO – VIA MENTANA – VIA CASA SANTA – VIA MARSALA – E TUTTE LE ALTRE VIE IN CUI L’EROGAZIONE ERA GARANTITA NELLE ORE ANTIMERIDIANE

SARA’ DISTRIBUITA DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 10:00 nelle giornate di Venerdì 9 febbraio – Domenica 11 febbraio – Martedì 13 febbraio – Giovedì 15 febbraio – Sabato 17 febbraio.

ZONA PERIFERIA (che comprende le suddette vie/piazze) VIA TRAPANI – VIA PIETRO LUNA – VIA RUGGERO VII – VIA MAZARA – VIA AMM. RIZZO – VIA SS. TRINITA’ – VIA OMERO – VIA CATULLO – E TUTTE LE ALTRE VIE IN CUI L’EROGAZIONE ERA GARANTITA NELLE ORE POMERIDIANE

SARA’ DISTRIBUITA DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 10:00 nelle giornate di Sabato 10 febbraio – Lunedì 12 febbraio – Mercoledì 14 febbraio – Venerdì 16 febbraio – Domenica 18 febbraio.

Nell’eventualità che i lavori di ripristino vengano ultimati prima del 18 febbraio sarà cura dell’Ente informare la cittadinanza in merito al ripristino della normale originaria erogazione

AUTORE. Redazione