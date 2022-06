ASCOLTA L'ARTICOLO

L’erogazione idrica in alcune zone periferiche lato Nord del centro abitato di Castelvetrano è a rischio. Lo fanno sapere dal Comune dopo che è stato registrato un guasto a uno dei pozzi da dove viene prelevata l’acqua che serve la rete idrica cittadina. «La conseguente diminuzione di mandata nella condotta comunale di distruzione idrica non potrà garantire la corretta erogazione», dicono dal Comune. La zona interessata è quella compresa tra il ristorante “La Collinetta”, via Giovanni Paolo II, via Quartararo e zone limitrofe. Un’impresa è già al lavoro per ripristinare la funzionalità del pozzo. «La corretta erogazione idrica è prevista entro e non oltre la fine della prossima settimana», chiariscono del Comune. A chi lo richiede allo 0924909332 viene garantito il servizio di fornitura con autobotte.

AUTORE. Redazione