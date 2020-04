Sono stati dimessi dagli ospedali di Trapani e Marsala i primi pazienti covid-19 guariti e immunizzati.

In particolare, sono sei i pazienti dimessi dal Covid-hospital di Marsala che hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni: due provenienti da Marsala, gli altri rispettivamente da Salemi, Caltanissetta, Siculiana e Valderice.

I pazienti sono stati trattati con terapia che combina l’utilizzo dilenoxaparina, idrossiclorochina e antivirale, così come previsto dal protocollo validato dalla Società Italiana di Malattie Infettive, sono stati sottoposti tutti ad ossigenoterapia e alcuni a ventilazione ad alti flussi.

Al momento al Covid-hospital di Marsala sono ricoverati 4 pazienti nel reparto dedicato Covid, 1 in Terapia Sub Intensiva, 3 in Terapia Intensiva.

Nove sono i pazienti guariti e prossimi alle dimissioni dal presidio ospedaliero di Trapani, Sant’Antonio Abate: i primi due, di Salemi e Paceco, lasceranno l’ospedale domani, sabato 11 aprile, mentre entro martedì è prevista la dimissione di 7 pazienti definiti stabili, che saranno trasferiti nella struttura villa Zina dove ultimeranno il periodo di prevista quarantena fino alla completa negativizzazione.