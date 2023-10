Un cittadino egiziano che si trovava a bordo di un motopesca di nazionalità extracomunitaria che si trovava nel Canale di Sicilia è stato soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera di Mazara del Vallo. Il motopesca era diretto in un cantiere navale di Trapani ma quando il marittimo ha accusato dolori al petto e mal di stomaco, si trovava proprio davanti Mazara del Vallo. Il personale del motopesca ha contattato il Centro Medico e così è stata avviata la procedura per il trasbordo del marittimo. In soccorso dell’uomo a bordo del motopesca è andata la motovedetta CP2092. Al porto di Mazara del Vallo è giunta un’ambulanza del 118 e, una volta che il marittimo è stato trasportato a bordo della motovedetta sino alla banchina del porto, l’uomo è stato trasportato presso l’ospedale di Mazara del Vallo per le cure.

AUTORE. Redazione