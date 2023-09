ASCOLTA L'ARTICOLO

«È mia intenzione improntare la linea di comando seguendo il solco tracciato dal collega e amico Enrico Arena, perché sono convinto che sia assolutamente indispensabile assicurare continuità e coerenza all’azione amministrativa portando a termine le attività già avviate». Lo dice Raffaele Giardina, neo comandante della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, insediatosi da una settimana. Giardina ha preso il posto di Enrico Arena, ora trasferito alla Direzione marittima di Reggio Calabria.

Giardina, che già conosce la provincia di Trapani per essere stato in servizio a Marsala, si è detto «fiducioso che, attraverso il prezioso ausilio e la fattiva collaborazione che il mio personale in servizio presso la Capitaneria non mancherà di fornirmi, potranno essere conseguiti tutti gli obiettivi istituzionali che il Corpo si prefigge così da garantire un efficiente ed efficace contributo alla soddisfazione delle esigenze manifestate dalla qualificata utenza portuale e da tutto il cluster marittimo mazarese». La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha competenza di controllo lungo la costa che da Marinella di Selinunte arriva a Mazara del Vallo.

