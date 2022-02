ASCOLTA L'ARTICOLO

Il primo appuntamento delle Giornate FAI dedicate alla Scuola, svoltosi nella nostra Città nei giorni 22 e 24 di novembre 2021, giunge a conclusione con la premiazione dei vincitori del Contest fotografico abbinato. L’entusiasmo mostrato dai ragazzi e dei professori accompagnatori, cui va il nostro ringraziamento, ha motivato tutti noi del gruppo FAI di Castelvetrano a perfezionarla, arricchendola maggiormente in vista della nuova edizione del prossimo anno.

L’evento, lo ricordiamo, ha coinvolto due classi delle Scuola Media Pardo e due della Pappalardo. Gli studenti, accompagnati dagli apprendisti Ciceroni del FAI, un gruppo di studenti del Liceo Classico che si sono ormai fatti apprezzare in diverse occasioni, hanno guardato con altri occhi al Sistema delle Piazze, conoscendone la storia, cogliendone la visione prospettica, apprezzandone il valore in uno scambio di educazione tra pari.

Contestualmente, sono stati invitati a “fissare” in una immagine e a dare un titolo, a particolari che particolarmente li colpivano: Trai 40 scatti proposti, una giuria interna al Gruppo Fai ha individuato 2 vincitori per scuola utilizzando come categorie l’Originalità del titolo e la Qualità dello scatto.

I vincitori di questa prima edizione sono: Beatrice Troina e Sara Dilluvio della Scuola Pardo e Giovanni Morrione ed Elena Di Prima della Scuola Pappalardo. A loro e ad altri quattro studenti che si sono distinti per i lavori inviati, Mognarelli Greta e Mandina Roberta per la Scuola Pardo e Marino Clara e Ancona Nicolò per la Pappalardo, verrà data la possibilità di fare una esperienza da aspiranti apprendisti ciceroni FAI, affiancando i già provetti, nelle giornate FAI di Primavera che si svolgeranno il 26 e 27 Marzo.

La premiazione si è svolta nella mattinata del 10/02/22 in modalità on line, viste le restrizioni imposte dal Covid, ma è comunque stata ricca di contenuti e di momenti di interazioni tra i giovani e i giovanissimi studenti, veri protagonisti del progetto che hanno raccontato come è stata da loro vissuta questa molto particolare esperienza.

I ringraziamenti del gruppo FAI vanno alle dirigenti dei due istituti coinvolti per aver aderito al progetto.

Alla dirigente del polo liceale e alla responsabile FAI scuola Prof.ssa Daniela Giancontieri per accogliere le iniziative che il FAI propone. A tutti gli insegnanti che con tanta dedizione hanno accompagnato gli studenti in questa esperienza. Un ultimo sentito e doveroso ringraziamento a tutti i ragazzi che con la loro energia e i loro occhi ci hanno restituito un’immagine di grande bellezza del nostro Centro storico e continuano a caricarci di entusiasmo.

Sensibilizzare i nostri giovani a conoscere, amare e tutelare il nostro patrimonio artistico, favorire lo scambio educativo fra pari, rendere partecipi i giovani alla vita sociale e culturale della nostra comunità, sono gli obiettivi che, in stretta collaborazione con la Scuola, il Gruppo FAI di Castelvetrano, si propone di continuare a portare avanti.

GRUPPO FAI CASTELVETRANO

AUTORE. Redazione