Green pass senza scadenza per chi ha tre dosi di vaccino anti-Covid. È questa la direzione verso cui sta andando il Governo, in attesa della decisione dell’Agenzia europea del farmaco e dell’Aifa sull’eventuale somministrazione della quarta dose di vaccino. Una decisione ufficiale in merito potrebbe essere presa dopo l’elezione del Presidente della Repubblica. Il decreto attualmente in vigore prevede che dal primo febbraio 2022 la durata del Super Green pass rilasciato ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19 sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi. Ma, dato che il via libera dell’Aifa alla terza dose è arrivato a metà settembre, diverse certificazioni vaccinali cominceranno a scadere nelle prossime settimane. Da qui l’ipotesi, annunciata negli scorsi giorni, di rendere illimitata la durata del Green Pass per chi ha fatto la terza dose, fino a quando non arriverà un eventuale via libera dall’Ema e Aifa alla quarta dose. (fonte. tg24.sky.it)

AUTORE. Redazione