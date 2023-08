ASCOLTA L'ARTICOLO

Un riconoscimento per «aver realizzato un evento che ha restituito un’immagine di operosità e buoni costumi» è stato consegnato dal sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano all’artista Sade Mangiaracina, originaria di Castelvetrano ma residente in Sardegna. La cerimonia è avvenuta allo scaro di Marinella di Selinunte, alla presenza dei componenti del Comitato del Sacro Cuore che, proprio in questo fine settimana stanno svolgendo i festeggiamenti per la Madonna. Sade Mangiaracina è l’ideatrice – insieme a Flavio Leone e Patrizia Leone – dell’evento musicale “A nome loro”, svoltosi lo scorso febbraio al Parco archeologico di Selinunte.

L’arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro ha provocato a Sade un sussulto di soddisfazione e libertà e ha così pensato di mettere su l’evento musicale in nome delle vittime di mafia. Ringrazio Serafina Di Rosa che è stata il gancio per combinare questa bellissima sorpresa – ha commentato Sade Mangiaracina – questa pergamena la dedico a tutti i bravi e onesti cittadini della mia città che, sono per fortuna la maggioranza, e che hanno dovuto subire sempre l’infamia della mafia». E la Mangiaracina conclude: «Castelvetrano e Selinunte meritano il meglio, per la bellezza che ci circonda e che va tutelata, e soprattutto per la voglia dei tanti giovani di futuro che va incentivata».

