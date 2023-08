ASCOLTA L'ARTICOLO

Ad un anno dalla scomparsa di Angelo Sciroppo, la figlia Giusy desidera ricordarlo con una lettera condivisa con la madre Lilla ed il fratello Gaspare: “Un grazie grande, a te papà, si a te papà, che mi hai insegnato i valori della vita, quei valori che mi hanno resa la donna che sono ora, figlia, mamma, zia, moglie, amica, professionista“. L’uomo si è spento il 28 agosto dello scorso anno a causa di un improvviso malore, era uno dei pilastri del coro della Parrocchia di Santa Lucia. “Grazie al tuo insegnamento – continua la figlia – ho rispetto per tutte le cose belle che esistono nel mondo. Grazie per avermi insegnato ed amare, ad essere umile e soprattutto ad avere rispetto per la vita. In questo giorno dedicato a te che sei lassù ti mando un bacio e un abbraccio grosso grosso come il cielo! Ti amo papà”

