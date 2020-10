Un incidente gravissimo si è verificato lungo la strada statale 119 che congiunge Santa Ninfa con Castelvetrano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una Ford Fiesta e un pullman dell’Autoservizi Salemi (che si trovava in direzione Castelvetrano). Lo scontro è stato frontale e molto violento. Sul posto è deceduto un uomo di Castelvetrano che si trovava al volante dell’utilitaria in direzione Santa Ninfa. Poco dopo è giunta la notizia di una seconda vittima tra i passeggeri dell’autobus. Si tratterebbe di un giovane che era stato trasportato in condizioni gravissime al Pronto Soccorso del “Vittorio Emanuele II”.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe invaso la corsia opposta e lo scontro sarebbe stato inevitabile. Dopo l’impatto il pullman si sarebbe ribaltato sul ciglio della strada. Alcuni passeggeri del pullman sono stati trasferiti presso il nosocomio di Castelvetrano. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale. Il tratto di strada è interrotto al transito veicolare per consentire le operazioni si soccorso e rimozione dei mezzi.