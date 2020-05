Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 81 che collega Castelvetrano con Triscina di Selinunte. Per cause in corso di accertamento, un 31enne di Castelvetrano, G.L. queste le iniziali, avrebbe perso il controllo del proprio messo, una Fiat Punto scontrandosi contro un albero di ulivo. Non sarebbero coinvolti nel sinistro altri veicoli.

L’impatto è stato molto violento e come si può notare dalle foto pubblicate dalla nostra redazione, un albero è stato sradicato dal terreno. Il ferito è stato trasportato dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare la persona dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Castelvetrano. Al momento non si conoscono le condizioni di salute del ferito.