Un grave incidente si è verificato ieri sera sulla strada statale 115 tra Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, all’altezza della contrada San Nicola. Lo scontro è avvenuto tra un’auto condotta da un uomo e un ciclomotore con a bordo due ragazze minorenni di Mazara del Vallo. L’auto viaggiava in direzione di Mazara mentre il ciclomotore in quella opposta. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Mazara l’auto ha impattato frontalmente col ciclomotore. Le due ragazze sono state trasferite presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano con i mezzi del 118. Per una delle due è stato disposto il trasferimento in elisoccorso presso il Civico di Palermo. La prognosi sulla vita è riservata.

AUTORE. Redazione